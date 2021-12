Sparta neemt Spaanse spits Adrián Dalmau over van FC Utrecht

De 27-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht, dat hem in de zomer van 2019 voor 700.000 euro overnam van Heracles Almelo. In Utrecht kwam hij tot acht goals in 38 officiële wedstrijden. Namens Heracles was hij negentien keer trefzeker in 31 competitieduels. Dit seizoen speelde Dalmau pas 236 minuten in de eredivisie. Hij stond de eerste twee wedstrijden nog in de basis, maar moest het daarna doen met zeven korte invalbeurten. Vorige week stond hij nog in de basis in de bekerwedstrijd bij NAC (3-2 nederlaag), waar hij na 70 minuten werd vervangen door Anastasios Douvikas die wel scoorde. In eigen land speelde Dalmau voor de B-teams van Rayo Vallecano, Espanyol en Villarreal.