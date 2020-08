Sparta speelt gelijk tegen NAC in oefenduel

Opvallend was de terugkeer in de basiself van Jan Paul van Hecke. Afgelopen dinsdag werd de begeerde Zeeuw tijdens de wedstrijd tegen RKC (0-2 zege) nog door hoofdtrainer Maurice Steijn aan de kant gehouden in verband met een naderende transfer. De verdediger mocht op Spangen echter weer acte de présence geven. Daardoor zat Colin Rösler, tegen RKC nog uitblinker, op de bank.

Steijn koos daarnaast opnieuw voor Finn Stokkers als centrumspits. Steijn lijkt in Stokkers de aanvalsleider te zien. Dat gaat ten koste van Sydney van Hooijdonk, die de concurrentieslag lijkt te hebben verloren. Proefspeler Torino Hunte begon op de bank, net als kersverse aanwinsten Dion Malone en Lewis Fiorini.

Tandjes bijschakelen

Tegen de Rotterdamse eredivisionist moest NAC ten opzichte van dinsdag een paar tandjes bijschakelen. Dat gebeurde te laat, want al na vier minuten moest Nick Olij vissen. De doelman was tot dusverre niet gepasseerd in de voorbereiding, maar een schot van Gravenberch was Olij te machtig.

Het spelbeeld veranderde het eerste half uur niet. De ploeg van Steijn had moeite met de fysiek sterke Spartanen en moest vooral tegenhouden, zonder daarmee heel veel problemen te kennen. Vooral Bryan Smeets probeerde een aantal keer Olij te testen, maar zijn afstandsschoten vlogen hoofdzakelijk de tribune in. De goed spelende Mounir El Allouchi testte aan de andere kant na wat gegrabbel oud-ploeggenoot en Sparta-doelman Benjamin van Leer, die in tweede instantie kon redden.

Na een half uur kwam NAC beter in de strijd. El Allouchi leidde de kentering van het spelbeeld in door middel van een fabelachtige aanname, waar de Rotterdamse handen hartstochtelijk van op elkaar gingen. Stokkers kon zijn status als nummer één spits bevestigen, maar schoot van dichtbij in kansrijke positie over. Roger Riera trof van dichtbij wél doel, maar werd wegens vermeend buitenspel teruggefloten.

Weerbaar slot

De tweede helft begon als de eerste. De ploeg van Henk Fräser besloot de duimschroeven weer aan te draaien en drong NAC terug. Van Hecke zorgde met twee cruciale ingrepen dat de schade niet groter werd, terwijl een prachtige Rotterdamse aanval naast het doel van Olij eindigde.

Het langverwachte debuut van Malone in de zeventigste minuut leidde een slotoffensief van de Parel van het Zuiden in. Van Hecke was dichtbij, maar kopte over. Schouten testte Van Leer en Riera raakte de lat. In de 82ste minuut werd het dan toch gelijk. Een voorzet van El Allouchi bereikte Schouten, die van dichtbij raak schoot: 1-1. De gelijkmaker betekende tevens de eindstand, waardoor NAC ongeslagen de voorbereiding afsloot.

Sparta - NAC: 1-1 (1-0) - 4. Gravenberch 1-0, 82. Schouten 1-1