Sparta verheft lelijkheid tot kunst en pakt mede dankzij de VAR een punt tegen NEC

De prijs van attractiefste ploeg van de eredivisie zal Sparta dit seizoen niet winnen. Maar geen Spangenaar die erom maalt. Zaterdagavond, tegen NEC, schreef de Rotterdamse club weer een puntje bij in de strijd om handhaving in de eredivisie. Eindstand in De Goffert: 0-0.

Hoog en hard joeg Adil Auassar de bal het stadion uit. NEC – Sparta was nog lang niet halverwege, maar over de intenties van de Spangenaren bestond al snel weinig onduidelijkheid. Een punt, daarmee zou het tegen degradatie knokkende elftal van Henk Fraser tevreden zijn in De Goffert.

Bij Sparta gaat het de laatste weken veel over de schoonheid van lelijk voetballen. Bart Vriends, de verdediger die met Auassar en Joeri de Kamps zaterdagavond in Nijmegen de beste man was in de Rotterdamse equipe, kan het wel waarderen, op kracht en onverzettelijkheid elk puntje pakken wat je pakken kunt. ,,Met dit Sparta wil je niet de ring in”, stelt hij.

Ontregelen, irriteren, traineren

Tegen NEC ontpopte Sparta zich opnieuw als een moeilijk te bespelen team. Als een team ook, dat lak had aan de 12.000 toeschouwers. Een resultaat; daarvoor kwamen de roodwitten. En daarin was alles geoorloofd. Ontregelen, irriteren, traineren; in zekere zin deed de Rotterdamse club feilloos waarin het de afgelopen weken al zo’n reputatie in opbouwde. Aanvallend liet Sparta, in tegenstelling tot in de duels met Go Ahead Eagles en Willem II, daarentegen niets zien.

Volledig scherm De spelers van NEC schreeuwen om een strafschop nadat Adil Auassar de bal op zijn arm kreeg. © Pro Shots / Thomas Bakker Het was NEC dat in de tweede helft jacht maakte op de goals. En daarbij leek Sparta eenmaal goed weg te komen toen een inzet van Cas Odenthal op de hand van Auassar terecht kwam. Tot opluchting van de Spangenaren wees scheidsrechter Jochem Kamphuis niet naar de stip en ook de VAR zag blijkbaar geen penalty in de ongelukkige actie van de routinier.

In de eerste helft was NEC al de betere ploeg, al waren echt uitgespeelde kansen ook toen op een hand te tellen voor de Nijmegenaren. Jonathan Okita was in de openingsfase dichtbij, maar hij zag zijn inzet op de doellijn gekeerd worden door Sparta-verdediger Dirk Abels. Waarna Dirk Proper (schot rakelings naast) en oud-Spartaan Elayis Tavsan in de slotfase een poging waagden bij doelman Maduka Okoye van de Spangenaren, die zelf slechts éénmaal gevaar stichtten voor rust. Dat was toen Auassar uit een vrije trap van Younes Namli over kopte.

In die zin was de 0-0 eindstand uiteindelijk een logische. Conclusie van een opnieuw ‘lelijke’ avond: Sparta kreeg waarvoor het kwam en kan met het punt weer verder in zijn handhavingsstrijd.

,,Dit is toch overduidelijk een strafschop", zei NEC-aanvoerder Lasse Schöne nadat hij de beelden van de actie van Auassar zag bij ESPN. ,,Het is een schot op doel en hij houdt hem met zijn arm tegen. Dit is ongelooflijk. Ik kan er alleen maar om lachen.”

