Sparta zet hoofd opleidingen Dolf Roks op non-actief

Het vertrek van Dolf Roks komt niet als een daverende verrassing. Het botert al langer niet tussen hem en technisch directeur Henk van Stee van Sparta. Laatstgenoemde was niet tevreden over het werk van Roks als hoofd-opleiding, de functie die hij tot voor kort had. Onlangs zei Van Stee hier nog over. ,,Ik vind dat tachtig procent van de spelers die verkocht wordt door ons, vanuit onze opleiding moet komen. Dát is ons bestaansrecht. We steken tenslotte niet voor niets zoveel geld (1,6 miljoen euro red.) in de opleiding. De laatste jaren zijn te weinig spelers doorgebroken. Emanuel Emegha is de enige in het afgelopen seizoen, voor zover je bij hem van een doorbraak kunt spreken dan. We zullen agressiever gaan scouten en veeleisender worden richting jeugdspelers. Anders kun je net zo goed stoppen met opleiden.”