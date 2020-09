Spartaan Deroy Duarte mist Vitesse-uit vanwege corona

Podcast | 'Robben heeft een Formule 1-motor, geplaatst in een DAFje’

14 september De eredivisie is begonnen en dus is het tijd om te kijken naar Ajax, PSV en Feyenoord. Hoe staan ze ervoor? Welke conclusies trekken de verslaggevers van het AD na de eerste speelronde? In deze AD Voetbalpodcast praten Johan Inan, Maarten Wijffels, Mikos Gouka en Sjoerd Mossou bovendien over de rentree van Arjen Robben, 4 wissels bij een strafschop, de nieuwe hands-regel en de chaos in Zeist.