Spartak Moskou schakelt van Pereiro door naar Guus Til

Rik Elfrink en Nik Kok



Voor Til zal Spartak Moskou diep in de buidel moeten tasten maar de kapitaalkrachtige Russen zijn bereid daar ver voor te gaan. Til heeft nog een contract tot juli 2023 in bij de nummer vier van de eredivisie. De leiding van Spartak was het management van Pereiro al snel beu en kon geen goede afspraken met hen maken. Er lag weliswaar een miljoenendeal met PSV, maar daar is voor nu een streep door gezet. Daarop is besloten om door te schakelen. Voor Pereiro wilde Spartak naar verluidt een bedrag tussen 10 en 15 miljoen euro betalen, met in de vorm van een aantal emolumenten een uitloop naar 15 miljoen.



Til is weliswaar een ander type speler voor het middenveld, maar Spartak volgt hem al langer en ziet in hem een man die een belangrijke rol in de ploeg kan opeisen. Het is nog niet duidelijk of Til open staat voor de interesse, al heeft hij het goed naar zijn zin bij AZ. Gisteren speelde de ploeg nog met 0-0 gelijk in de thuiswedstrijd in de tweede voorronde van het Europa League-toernooi, tegen het Zweedse BK Häcken. Volgende week is de return in Scandinavië.