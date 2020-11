Spectaculaire deal: PSV krijgt langer steun (zelfs tot 2031) én meer geld van Philips

‘Profvoet­bal­lers tevreden over aanpak corona’

10 november Een ruime meerderheid van de Nederlandse profvoetballers kan zich vinden in de manier waarop het betaald voetbal met de coronamaatregelen omgaat. Dat meldt vakbond VVCS op basis van een enquête waaraan 350 spelers meewerkten. ,,92 procent toont zich tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop bij hun club wordt omgegaan met het coronavirus”, is de conclusie.