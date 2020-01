Speeldagen kwartfinales KNVB-beker bekend

De nummers 1 en 2 uit de eredivisie komen sowieso op woensdag 12 februari in actie. AZ begint om 18.30 uur tegen NAC, terwijl Ajax om 20.45 uur in Arnhem tegen Vitesse speelt.



FC Utrecht komt op donderdag 13 februari in actie tegen Go Ahead Eagles. Het is alleen nog afhankelijk van Fortuna - Feyenoord hoe laat het duel begint.