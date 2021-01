Speeldagenkalender bekend: volgend seizoen géén Super Januari

De eredivisie krijgt volgend seizoen niet opnieuw één maand waarin alle topclubs een reeks van onderlinge toppers spelen. De KNVB stapt voor de jaargang 2021/22 af van ‘Super Januari’. Het gaat terug naar een normale spreiding van wedstrijden tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ over de hele competitie. Dat was voor de coronacrisis altijd gebruikelijk. ‘Super Januari’ zoals die momenteel bezig is, wordt wel met de topclubs geëvalueerd.

Maarten Wijffels

Het huidige voetbalseizoen is pas net iets over de helft, maar de KNVB heeft nu al de speeldagenkalender voor komend seizoen gepubliceerd. Dat is nog niet het competitierooster met wedstrijden, maar de kalender van hoofddata. Het seizoen 2021/22 begint na de EK-zomer officieel op 8 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De eredivisie trapt af in het weekeinde van 14/15 augustus, de Keuken Kampioen Divisie al op 6 augustus.

Op zondag 15 mei 2022 eindigt het reguliere eredivisieseizoen (6 mei Keuken Kampioen Divisie). In mei zijn ook de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie. ,,In zijn algemeenheid gaan we met de speeldagenkalender terug naar normaler’’, zegt Jan Bluyssen, competitiemanager van de KNVB. ,,We willen straks ook weer topduels voor de winterstop. In de coronacrisis hebben we nu een januarimaand vol toppers, die opzet gaan we nog evalueren met de clubs, maar het is niet ons eerste uitgangspunt om daaraan vast te houden. Voor de kalender in zijn algemeenheid geldt: dit zijn uitgangspunten, maar de situatie met corona heeft ons wel geleerd dat niks 100 procent zeker is.’’

Minder midweekse rondes

Terug naar normaler betekent ook dat een iets langere winterstop terugkeert. Voor de eredivisie tussen 24 december 2021 en 13 januari 2022. Voor de KKD-divisie blijft die van 21 december tot en met 6 januari korter.

Er zijn volgend seizoen - anders dan nu - minder midweekse speelrondes nodig om competitie af te werken. Er staan er in de eredivisie nog maar drie ingepland (21-23 september, 21-23 december en de 33ste speelronde op 11 mei). Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het thuis/uit-ritme voor de clubs en de reisafstand voor supporters. De KNVB en de clubs verwachten dat publiek het hele volgende seizoen weer welkom zal zijn.

In de eerste divisie zijn straks geen dubbele speelrondes meer. Een complete speelronde op vrijdag wordt dus niet gevolgd door een complete ronde op maandag.

De speeldagenkalender telt één bijzonder weekeinde. Eind januari 2022 wordt er niet gevoetbald in de eredivisie. Dat weekeinde valt in een interlandperiode van de FIFA, maar waar alle overige continenten die benutten voor interlands, maakt de UEFA daar geen gebruik van. ,,We hebben het overlegd en de eredivisieclubs hebben aangegeven in dat weekeinde liever niet te spelen,’’ zegt Jan Bluyssen. ,,Omdat er toch nog steeds de nodige spelers weg zullen zijn met een nationale ploeg.’’ KKD-clubs mogen net als dit jaar weer zelf aangeven of ze wel of niet willen spelen in interlandweken.

Blijft over de strijd om de TOTO KNVB-beker. Afgesproken is dat de vijf Europees spelende clubs straks pas in de tweede ronde instromen. Die is half december. De bekerfinale staat voor zondag 17 april 2022 op de rol. De verdere invulling van de kalender gaat de komende tijd in overleg tussen de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie, zendgemachtigden en lokale autoriteiten. In juni wordt het definitieve competitieprogramma bekend.

Belangrijke data seizoen 2021/22

Vrijdag 6 augustus 2021: start Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag 7 of zondag 8 augustus 2021: Johan Cruijff Schaal (25ste editie)

Zaterdag 14/zondag 15 augustus 2021: start eredivisie

Dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 oktober 2021: eerste ronde TOTO KNVB-beker (nog zonder 5 Europees spelende clubs)

Dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 december 2021: tweede ronde beker, Europees spelende clubs stromen in



21 december 2021 - 6 januari 2022: winterstop KKD

24 december 2021 - 13 januari 2022: winterstop eredivisie



Zondag 17 april 2022: bekerfinale

Zondag 6 mei 2022: slotronde Keuken Kampioen Divisie

Zondag 15 mei 2022: slotronde eredivisie

Van 10 tot 29 mei 2022: play-offs promotie/degradatie

Van 18 tot 29 mei 2022: play-offs Europees voetbal