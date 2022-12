Speeldagenkalender betaald voetbal vastgesteld: seizoen 2023/2024 begint 11 augustus

TOTO KNVB Beker

De TOTO KNVB Beker start voor betaald voetbalclubs in de week van dinsdag 31 oktober tot en met donderdag 2 november. De vijf clubs die zich in het seizoen 2022/2023 kwalificeren voor Europees voetbal zijn vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde en stromen pas in de tweede ronde in (dinsdag 19 tot en met donderdag 21 december). De finale van de TOTO KNVB Beker wordt gespeeld op zondag 21 april 2024.

De winterstop in de eredivisie start direct na de tweede ronde van de KNVB Beker en duurt tot vrijdag 12 januari. De winterstop in de Keuken Kampioen Divisie start een week later en duurt ook tot vrijdag 12 januari. De laatste twee speelrondes in de Eredivisie vinden plaats op zondag 12 mei en zondag 19 mei 2024, de laatste twee speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 3 mei en vrijdag 10 mei.