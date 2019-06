Speelschema eredivisie bekend

‘Willem II opent in Zwolle, RKC maakt eredivisie-ren­tree in Venlo’

12:04 Willem II mag vrijdag 2 augustus het nieuwe eredivisieseizoen aftrappen. Dat doet het in Zwolle tegen PEC. RKC Waalwijk begint het nieuwe seizoen in de eredivisie met een uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Dat valt uit het conceptprogramma van de KNVB af te lezen, waar de clubs nu op kunnen reageren. Het duel is op zaterdag 3 augustus.