Speelt de verkering van Kuyt jr. ooit bij Quick Girls?

1. In de regio waar ik vandaan kom heb je de Terneuzense boys. Verder telt Nederland illustere voetbalclubs als Kozakken Boys, Quick Boys, Drachtster Boys en ga zo nog maar even door. Vroeger waren het verenigingen waar alleen maar mannen speelden. Maar dat is inmiddels al lang niet meer zo. Daarom was het wel een aardige column die laatst in NRC stond. De strekking in het stukkie van Japke-d. Bouma: welke ‘boys’-club verandert eens als eerste zijn naam? Wie kan dat? Wil dat? Durft dat anno 2019 aan?



Want vrouwen rukken onmiskenbaar op in het voetbal. Bij sommige clubs staan er zo al 200 op de ledenlijst. Op sociale media kon je een aantal reacties natuurlijk uittekenen: schuimbekkende mannen. Platte grappen. Weg met dat onzinidee.