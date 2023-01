Spelers FC Groningen keken bekerafgang volledig terug: ‘Fans moesten er ook 90 minuten naar kijken’

Na schorsing in Hongarije is gevecht van Ricardo Moniz tegen racisme niet voorbij: ‘Ik zal mijn strijd nooit opgeven’

Het was even stil rond Ricardo Moniz, maar de Rotterdammer is na een schorsing van een maand weer aan het werk in Hongarije. Hij kwam op voor een racistisch bejegende speler, maar mocht daarna vier duels niet coachen. Hoe kijkt hij terug op de situatie?

