Spierings krijgt high five van scheidsrechter na fraaie gelijkmaker tegen Heerenveen

Heerenveen poetst prachtgoal Spierings weg en stijgt naar plek vijf

16:51 Een wonderschone treffer van Stijn Spierings leek roet in het eten te gooien voor SC Heerenveen, maar in de slotfase sloegen de Friezen alsnog twee keer toe (3-1). Door de zege in Waalwijk stijgt de ploeg van Johnny Jansen naar de vijfde plaats in de eredivisie.