Spits Jordy Thomassen uit Den Bosch stevent af op eerste basisplaats in de eredivisie

'Ik kan bijna tegen de keeper zeggen: ík schiet hem daar’

19:58 Nasser el Khayati is de verrassende topscorer in de eredivisie. Als ADO Den Haag zaterdag een strafschop krijgt, hoeft PSV-doelman Jeroen Zoet geen bal door het midden te verwachten. ,,Ik schiet altijd in de hoeken”, aldus specialist Nasser el Khayati, die dit seizoen twee van zijn zes doelpunten van elf meter maakte.