Sportcardioloog over toestand Blind: ‘Een ICD-kastje weet precies op welk ogenblik het ertussen moet komen’

Blind (30) ging gisteren in het oefenduel met Hertha BSC in de 78ste minuut naar de grond. Trainer Erik ten Hag verklaarde na de 1-0 zege dat het ICD -kastje af was gegaan bij zijn verdedigingsleider. ,,Hij gaat naar het ziekenhuis. Dan wordt onderzoek gedaan. De cardioloog gaat het uitlezen. Aan de hand van de resultaten zullen beslissingen genomen worden. Daley is oké. Hij voelt zich ook oké, heeft hij me net ook verteld.”