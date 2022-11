Staande ovatie voor emotionele Jasper Cillessen na ruime zege NEC op RKC

Jasper Cillessen was woedend nadat bekend werd dat hij ontbreekt in de WK-selectie van Oranje . De thuiswedstrijd in de eredivisie tegen RKC (6-1), het laatste duel voor de winterstop, zal de keeper van NEC ongetwijfeld een wat beter gevoel hebben gegeven. Cillessen werd massaal gesteund en voorkwam na een uur met een snelle reflex de gelijkmaker van de Waalwijkers.

Het Nijmeegse publiek in stadion De Goffert had spandoeken met teksten als ‘Jasper voor altijd nummer 1' opgehangen voor Cillessen. De doelman was in de vierde minuut echter kansloos bij een penalty van de bezoekers. RKC leidde, maar het spelbeeld draaide na een rode kaart voor Iliass Bel Hassani.

In de 38ste minuut kreeg ook NEC een penalty: 1-1. Vijf minuten na rust viel de 2-1. NEC leek op weg naar een eenvoudige zege, maar na iets meer dan een uur kreeg RKC een grote kans via Pelle Clement. Cillessen redde echter fraai met een snelle reflex met zijn arm.



Na de actie van Cillessen ging het publiek van NEC weer massaal achter de keeper staan. In het restant van het duel liep NEC nog ver weg bij RKC. In de laatste twintig minuten vielen nog vier goals, waardoor NEC een ruime zege boekte: 6-1.

NEC-fans: ‘Louis 100 procent dement’

De supporters van NEC hebben met een opmerkelijk spandoek hun onvrede laten blijken over het ontbreken van Cillessen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Op een van de doeken stond ‘Louis 100 procent dement’.



NEC heeft nog geen reactie gegeven. Vorig seizoen kreeg de Nijmeegse club flink wat kritiek, omdat voor de derby tegen Vitesse in eigen huis een doek met ‘Pure Haat’ werd opgehangen. NEC trok toen het boetekleed aan en zei voortaan beter te controleren op doeken bij de entree van De Goffert.

Er waren tijdens de wedstrijd tegen RKC ook enkele doeken te zien waarop Cillessen op een positieve manier wordt gesteund. De doelman kreeg bij het betreden van het veld een luid applaus van de aanhang van NEC en werd ook minutenlang toegezongen.

