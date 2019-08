Stadion van ADO in geen tijd weer geel-groen

Door Yorick Groeneweg



Tot middernacht was het stadion van ADO Den Haag voor even het thuishonk van AZ. Het was na het instorten van het tribunedak in Alkmaar geen kwestie van alleen even de spelers, shirtjes en ballen verplaatsen; tot in de kleinste details werd het Cars Jeans Stadion de laatste dagen omgetoverd tot rood-witte veste.

De zakelijke ruimte werd tot Kees Kist Lounge omgedoopt en zelfs de bordjes op de wc’s kregen een andere kleur. Daarnaast schakelde AZ het bedrijf Sports Exposure in om de reclameborden te veranderen. Zeker alles wat in het zicht van de camera stond, was aangepast. En vanochtend dus weer, want morgenavond speelt ADO gewoon zelf thuis tegen Sparta in de eredivisie.

De grote verbouwing vindt vervolgens een paar uur later weer plaats, want zondagmiddag laat wijkt AZ voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen opnieuw uit naar Den Haag. Dan gaan vanaf zeven uur ‘s ochtends die rode hoezen ook weer over de stoelen en is de bewegwijzering naar het toilet weer rood-wit in plaats van geel-groen.