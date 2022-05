Stadionbaas gaat nog steeds voor nieuwbouw: ‘Economische levensduur van de Kuip nadert einde’

update/met video Feyenoord zet streep door alle bouwplan­nen nieuw stadion: ‘We moeten verder’

Feyenoord zet een streep door alle bouwprojecten voor een stadion. Uit onderzoek is gebleken dat geen van de opties (nieuwbouw of vernieuwbouw) momenteel betaalbaar is. De Kuip krijgt een opknapbeurt en zal voor een lange termijn dienst blijven doen als voetbalstadion.

21 april