Stadionverbod en boete voor Amin (13) en andere veldbestormers bij duel Oranje

De Amsterdamse jongen deed een dag later trots zijn verhaal op diverse tv-zenders. Zijn ouders kregen dinsdag in een telefonisch gesprek van de KNVB te horen dat hij, net als de andere veldbetreders, in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen. Voor degenen voor wie het de eerste overtreding betreft, kan het stadionverbod worden verlaagd naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten dan een alternatieve straf aanvaarden.

Opvallend was het gemak waarmee Amin in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het veld op kon komen. Terwijl het spel stil lag, rende hij richting Depay, die wel bereid was om even te poseren. ,,Ik zag hem al van verre afstand aan komen”, zei de aanvaller van FC Barcelona en Oranje. ,,Ik had me erop voorbereid. Ik weet dat het niet hoort. Maar als hij er dan is, dan is hij er toch en maak ik een foto.” De jonge fan rende daarna snel terug naar zijn plek op de tribune en belde vervolgens direct zijn moeder, om te vragen of ze gezien had wat hij had gedaan.