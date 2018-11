Stadionverboden voor elf Twente-fans

De stadionverboden voor de duur van vijf jaar zijn opgelegd vanwege het betreden van het speelveld in Den Bosch. Vier personen hebben zich daarnaast schuldig gemaakt aan vernielingen. Voor hen geldt een stadionverbod van zeven jaar. Naast deze elf personen is er nog een groep in beeld, die betrokken was bij de incidenten. Dat onderzoek loopt nog.



FC Twente is momenteel met FC Den Bosch in gesprek over de schade die in het stadion is veroorzaakt, meldt de club. Eventuele schade wordt verhaald op de daders. Daarnaast loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek, aangezien FC Den Bosch aangifte heeft gedaan van vernielingen en schade aan het stadion. FC Twente betreurt wat er zich na afloop van deze wedstrijd heeft afgespeeld.