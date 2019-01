Stam: Ik ga wel een aantal biertjes drinken

,,Als je dit tegen zo’n ploeg kunt laten zien, dan geeft dat heel veel vertrouwen”, zegt Stam. ,,Het was een hele intense wedstrijd. De afgelopen weken hebben we in de trainingen geprobeerd resultaat te halen in de manier van voetballen. De spelers hebben gebracht wat wij ze gevraagd hebben. Ik vind ook dat we verdiend hebben gewonnen. Alleen komen er nog meer wedstrijden en moeten wij de komende reeks ook zo blijven presteren. Het is een mooi begin en dat geeft vertrouwen.”