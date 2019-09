Stam na eerste zege: ‘Stap voor stap zie je ploeg beter worden’

Feyenoord had in de voorgaande drie competitieduels steeds genoegen moeten nemen met een gelijkspel. De Rotterdammers stelden afgelopen week in Israël een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League veilig. Drie dagen later hadden ze ook in de eredivisie eindelijk succes. ,,Stap voor stap zie je de ploeg beter worden. De jongens waren heel gretig. Een groot compliment voor de inzet die ze hebben getoond, al kon de uitvoering beter. We hebben weinig weggegeven en zelf een doelpunt gemaakt, daar gaat het toch om.”



Stam hoopt voor het sluiten van de transferperiode, maandag om middernacht, de Argentijnse verdediger Marcos Senesi te kunnen verwelkomen in Rotterdam. ,,Het is nog niet rond, we wachten dat dus af. Maar hij kan onze selectie wel versterken. Het is een linksbenige verdediger en die kunnen we goed gebruiken.”