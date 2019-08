Stam over gelijkmaker: Die bal mag er nooit in

Feyenoord-trainer Jaap Stam begrijpt niet waarom Ibrahim Dresevic zo veel ruimte kreeg om uit te halen. ,,We weten dat hij dat kan. Die bal mag er nooit in. Er had iemand op hem af moeten sprinten”, aldus Stam tegen FOX Sports.

Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer sluit zich daarbij aan. ,,Er werd geen druk op de bal gezet. Die bal kwam op me af, maar ging naar de zijkant. Ik kon er gewoon niet bij. Het was een zwabberballetje.”

Door de gelijkmaker van Dresevic blijft Feyenoord zonder zege. Vorige week kwam de ploeg van Stam niet verder van 2-2 tegen Sparta. ,,Iedereen wil resultaat zien bij Feyenoord, dat is ook normaal bij een topclub. Het is op dit moment niet zo dat we kunnen zeggen dat we elke wedstrijd makkelijk gaan winnen”, zei Stam, die niet tevreden was over het vertoonde spel van zijn ploeg. ,,We moeten het nu niet hebben over het kampioenschap. Daar ben ik heel reëel in.”

Tbilisi

Feyenoord bleek in Friesland onvoldoende hersteld van het duel van donderdag met Dinamo Tbilisi. Leroy Fer ontbrak in Friesland omdat hij nog niet klaar is voor drie duels in de week. De teruggekeerde Rick Karsdorp moest ook al na ruim een uur naar de kant. ,,We moesten spelen met spelers die niet volledig fit zijn.”

,,Dit is niet de ideale situatie”, besefte Stam. ,,We hebben bepaalde kwaliteiten in het elftal en gaan heus wel punten pakken, maar op dit moment moeten we ook rekening houden met het fysieke aspect. Het moet beter, dat weten we allemaal. Maar we werken er keihard voor en wat dat betreft kan ik de spelers niets verwijten. Het was wel te matig, het was echt niet goed genoeg.”

Volledig scherm Ibrahim Dresevic wordt bejubeld na zijn gelijkmaker. © BSR Agency