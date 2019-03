Stam verrast door aangekondigde vertrek Van Geel

Van Geel maakte afgelopen woensdag bekend dat hij na acht jaar opstapt. Hij vindt dat er de laatste tijd te veel negatieve aandacht voor hem is. Drie weken eerder nog had Van Geel een akkoord bereikt met Stam over een tweejarig contract bij Feyenoord.



,,Ik weet natuurlijk wel een beetje wat er speelt rond Martin'', gaf Stam toe bij de NOS. ,,Dat weet iedereen in Nederland, want Feyenoord is een topclub. Maar ik ben dus verbaasd, ja, dat weet hij ook. Aan de andere kant moet je zijn redenen ook respecteren. Ik vind zijn vertrek enorm jammer. Bij de aanstelling van zijn opvolger zal ik niet de beslissende factor zijn. Uiteindelijk is dat een beslissing van de club zelf.''