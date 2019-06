Stam ziet Feyenoord bij debuut ruim winnen van hoofdklasser SDC Putten

Jaap Stam heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Feyenoord gewonnen. In Putten in Gelderland waren de Rotterdammers met 0-6 te sterk voor SDCP, dat vorig seizoen als negende eindigde in de hoofdklasse van de amateurs.