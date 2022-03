Statistieken: Europese successen Ajax houden eredivisie dit seizoen spannend

Vraag een willekeurige voetbalkenner wanneer topclubs de meeste punten in competitieverband verspelen en vrijwel altijd bevat het antwoord de woordgroep ‘Europees voetbal’. Uit statistieken blijkt dat vooral Ajax het dit seizoen moeilijk heeft in weekenden ná een Europees duel. PSV en Vitesse ondervinden juist nauwelijks hinder van hun doordeweekse internationale wedstrijden.

Bewering: Nadat eredivisieploegen Europees hebben gespeeld, verliezen ze relatief veel punten.

Klopt als een bus. Met name Ajax springt er in negatief opzicht uit: de koploper van de eredivisie pakt maar liefst 1,3 punten meer gemiddeld in wedstrijden die niet na een Europees duel worden gespeeld. De Amsterdammers leden alle drie nederlagen na een Europese wedstrijd, waaronder zondag in Deventer bij Go Ahead Eagles.

Het kleinste verschil zit bij PSV, dat uit 11 wedstrijden na Europese duels maar liefst tot een gemiddelde van bijna 2,3 punten per wedstrijd komt. Dat ligt nauwelijks onder het gemiddelde dat de Eindhovenaren in de competitie noteren als ze niet een paar dagen daarvoor Europees voetbalden. Het verschil bij Vitesse is eveneens minimaal.



Feyenoord pakte 1,9 punt per wedstrijd na een Europees duel, zonder Europese wedstrijd kwamen de Rotterdammers uit op 2,43 punt per wedstrijd. AZ presteert van alle clubs op Ajax na het slechtst en verliest door de bank genomen 0,8 punt per wedstrijd na een Europees avontuur (gemiddeld een kleine anderhalf punt per wedstrijd, net als Ajax). De Alkmaarders hebben echter alleen nog maar uitduels gespeeld na Europese wedstrijden.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis (l) viert met AZ-teamgenoten de 2-0 tegen CFR Cluj in de Conference League. © ANP

Bewering: Na Europese thuisduels doen ploegen het beter dan na uitduels

Niet bepaald. De klassieke top 3 pakt na Europese uitduels gemiddeld meer punten dan na Europese thuisduels. Wederom is Ajax degene met het grootste verschil: zeven van de tien punten werden na Europese uitduels gepakt, die andere drie na thuisduels in Europa. PSV pakt twee keer zoveel punten na een buitenshuis Europees avontuur, bij Feyenoord is het verschil minimaal.

AZ en Vitesse presteren wel zoals verwacht. Vitesse pakt na Europese uitduels gemiddeld minder dan één punt per wedstrijd, maar AZ spant de kroon: de Alkmaarders haalden slechts één punt uit drie wedstrijden. Na Europese thuisduels ging het de nummers zes en vier respectievelijk een stuk beter af: Vitesse pakte negen punten uit vijf duels en AZ doet het zelfs nog wat beter met negen punten uit vier wedstrijden. Extra knap, omdat AZ nog niet één keer in eigen stadion heeft mogen aantreden.

Volledig scherm Cody Gakpo in actie namens PSV tegen Maccabi Tel Aviv. © ANP

Conclusie

Onder de streep kunnen vooral Ajax en AZ de resultaten na hun Europese wedstrijden van een flinke impuls voorzien. De Amsterdammers hebben met name moeite zich op te richten na een Europese uitwedstrijd.

Naaste belager PSV kan profiteren van die wisselvalligheid, want de Eindhovenaren kunnen bogen op een vrijwel identiek gemiddelde aantal punten per wedstrijd in de weken na Europese wedstrijden als in de andere weken. Voor de optimistische PSV-fan is het gat met de landskampioen dan gedicht als beide ploegen doordringen tot de finale van hun Europees toernooi.

Na PSV overlegt Feyenoord de beste statistieken in wedstrijden na een Europese wedstrijd. De Rotterdammers presteren redelijk gelijk na Europese uit- en thuiswedstrijden. Vitesse kan bogen op een solide statistiek na Europese thuiswedstrijden, die deels compenseert voor de matige cijfers die de Arnhemmers kunnen overleggen na buitenlandse uitwedstrijden. Bij AZ is het verschil het grootst. Nadat er in Alkmaar Europees is gevoetbald, werd er voor de competitie drie keer gewonnen, maar na Europese uitwedstrijden schiet de klad erin.