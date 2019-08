Stegeman schrikt van PEC en tierelantijntjes: ‘Geen veerkracht en plichtsbesef’

Door Johan Inan

Stegeman was benieuwd waar PEC na zes weken voorbereiding en een ongeslagen oefencampagne stond. ,,En dat is me niet meegevallen, kan ik je verzekeren. De eerste helft was volgens mij nog redelijk. Het wegvallen van Pelle Clement was voor ons heel vervelend, omdat hij loopvermogen en voetballend vermogen brengt.Na die aderlating komen we nog op een gelukkige manier met 1-0 voor. Dan hoop je in een zetel te zitten omdat zij moeten komen.”

Een dramatische terugspeelbal van Dennis Johnsen leidde echter de onmiddellijke gelijkmaker van Willem II in, tot woede van Stegeman. ,,Dat doelpunt was lachwekkend. Je speelt de bal niet alleen naar de tegenstander maar zet hem ook nog eens alleen voor de keeper. Dat is gewoon slecht, net als de spelhervatting waarbij we in de tweede helft meteen de 1-2 tegen krijgen. We doen niet wat we moeten doen, en dan ga je achter de feiten aanlopen.”

Tierelantijntjes

PEC maakte na de 1-2 (eigen doelpunt Clint Leemans) geen moment meer aanspraak op een resultaat. ,,In de tweede helft hebben niet kunnen tonen wat we moeten tonen om Willem II het leven zuur te maken. Geen druk op de bal, we maakten fouten, de afstanden werden te groot, er was geen plichtsbesef. Als het niet loopt, moet je het juist simpel houden. Niet naar een andere kleur spelen en geen tierelantijntjes uithalen", foeterde Stegeman, die voornamelijk doelde op de capriolen van Johnsen.

Quote We waren niet hecht en konden de veerkracht en mentale weerbaar­heid niet opbrengen die bij een team hoort. John Stegeman, Trainer PEC Zwolle