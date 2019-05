Stegeman verlaat Go Ahead en wordt nieuwe trainer PEC

Een pikante transfer in Overijssel. John Stegeman verlaat een dag nadat het niet lukte te promoveren Go Ahead Eagles en gaat voor het avontuur bij aartsrivaal PEC Zwolle. Hij wordt daar de opvolger van Jaap Stam, die komend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord is. Stegeman tekent voor twee jaar in Zwolle.

Stegeman ging gisteren met Go Ahead onderuit in een krankzinnig duel met RKC Waalwijk. De Brabanders wonnen met 4-5 en promoveerden zo naar de eredivisie.

PEC ging in eerste instantie voor Maurice Steijn als nieuwe trainer, maar Steijn kwam er niet uit met de club. Stegeman was eerder trainer van Heracles en stapte afgelopen zomer over naar Go Ahead Eagles.

,,Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele eredivisieclub aan de slag te gaan”, legt Stegeman zijn keuze uit. Technisch directeur Gerard Nijkamp noemt de aanstelling passen bij de ‘filosofie van PEC.’ ,,John is wat ons betreft een hoofdtrainer die past in het rijtje Art Langeler, Ron Jans, John van ’t Schip en Jaap Stam.”