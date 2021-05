Steijn spreekt over commotie na Ibiza-reis: ‘Het viel rauw op mijn dak’

Woensdag liep de vijfdaagse thuisquarantaine af en leidde Steijn weer de training in aanloop naar het treffen met MVV. ,,Ik begrijp de ophef aan de ene kant wel, als je niet alle ins en outs weet. Ik wil best nog één keer mijn kant van het verhaal geven”, begint hij. ,,Ik ben in de zomer hierheen gekomen en heb daar mijn vakantie met mijn gezin voor afgebroken om direct te kunnen beginnen. Ik had daar nog wat zakelijke dingen lopen waarvoor ik lijfelijk aanwezig moest zijn. Dat moest voor 1 mei gebeuren. In de afgelopen periode hebben we dat elke keer proberen te plannen, maar dat is niet gelukt. Of het paste niet in het schema of de vluchten waren niet beschikbaar, er waren tal van redenen waarom dat niet lukte.”