Stekelenburg over nieuwe rol bij Ajax: ‘Keepen verleer je niet zo snel’

SamenvattingMaarten Stekelenburg keepte al in de KNVB-beker, maar is door de schorsing van Andre Onana de rest van het seizoen de eerste keeper van Ajax. ,,Ik ben ervaren genoeg en weet wat er van mij gevraagd wordt”, zei de doelman tegenover ESPN.

Stekelenburg kende een rustige avond tegen PSV in de Johan Cruijff Arena. In de eerste helft moest hij Donyell Malen zien af te stoppen en deed dat ook door zijn doel te verkleinen. De PSV-topscorer schoof de bal naast. ,,Meer kon ik niet doen", zei Stekelenburg. ,,Het was een rustige avond, maar het beviel mij prima.”

Voor de rest van het seizoen is hij de eerste keus van trainer Erik ten Hag onder de lat. Of hij kon inschatten wat zijn huidige niveau is? ,,Dat is lastig te zeggen. Ik heb twee jaar amper gespeeld. Nu kan ik keepen en daar ben ik heel blij mee. Je verleert het ook weer niet zo snel.” De situatie van Onana bezorgde hem geen dubbel gevoel. ,,Toen ik hier tekende, kende ik mijn rol. Die is door omstandigheden veranderd. Ik doe wat er van mij gevraagd wordt. Maar het was wel een vervelende week.”

Als Stekelenburg zaterdag keept tegen Heracles Almelo, dan is hij de oudste Ajax-speler ooit in de eredivisie met 38 jaar en 144 dagen. Dat is nu Arnold Mühren (37 jaar en 356 dagen) ,,Is daar ook een prijs voor?", grapte de doelman.