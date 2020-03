Stengs droomt van titel: ‘Ajax bood ons de ruimte en die hebben we benut’

,,We hebben met bravoure en lef gespeeld vanavond”, stelt de AZ-aanvaller bij FOX Sports. ,,Dan zie je dat we dit voor elkaar krijgen. We durven te voetballen en speelden goed onder hun druk uit. In de counter lagen er mogelijkheden. In de eerste helft hadden we al veel meer goals kunnen maken. We beseften misschien niet dat we zoveel grote kansen kregen. Het had 0-2 of 0-3 moeten staan. Als je de mogelijkheden niet benut, kan je zomaar de ellende over jezelf afroepen.”