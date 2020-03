Stengs: Natuurlijk zijn we ook bezig met het doelsaldo

Door Nik Kok



,,Natuurlijk kijken we ook naar het doelsaldo op dit moment. Het is mooi dat we vandaag vier goals hebben gemaakt. Ik vind niet dat we het hebben laten liggen wat dat betreft. De tegenstand was niet goed vandaag maar ze speelden met vijf verdedigers. Dan denk je wel even: daar moeten we wel doorheen zien te komen. Maar het is vandaag goed gegaan. Ook omdat we een snelle goal maakten. Dat hielp wel.”

Stengs zag zijn maatje Owen Wijndal zijn eerste profgoal maken voor AZ en was blij voor hem. ,,Op de training scoort hij wel vaak maar in de wedstrijden lukt het vaak niet voor hem. Of de keeper, of de lat en de paal hield hem van scoren af. Fantastisch voor hem dat hij eindelijk heeft gescoord.”

AZ wacht nu een rustige week omdat het inmiddels is uitgeschakeld in Europa. ,,We hebben nu twee dagen vrij. Dat is wel lekker. Liever waren we nog in Europa actief geweest en in de beker maar we beginnen op deze manier wel heel fris aan de competitiewedstrijden.”

Volgens Stengs is er van kampioenstress geen sprake bij AZ. ,,Al zal het in de komende wedstrijden niet zo makkelijk gaan als vandaag lijkt me. We moeten gewoon doorgaan met winnen.”

Slot: Kijken uit naar grote uitdagingen

Trainer Arne Slot weet dat AZ de komende twee speelronden pas weer echt wordt getest. ,,De uitwedstrijden tegen VVV en FC Groningen zijn grotere uitdagingen voor ons. Maar daar kijken we ook met veel plezier naar uit”, zei hij na de simpele zege op ADO.

AZ leidde tegen ADO na twintig minuten al met 2-0. ,,In de tweede helft verdween het tempo en waren we te weinig op zoek naar de 3-0. Ik vind het wel jammer dat we ondanks het vele balbezit niet zo heel veel kansen hebben gecreëerd. Gelukkig wordt het in de slotfase nog 4-0, wat goed is voor het doelsaldo. We voldoen nu aan de verwachtingen en spannender moeten we het ook niet maken.”