‘Stengs ontbreekt op AZ-training vanwege coronabesmetting’

De afgelopen dagen trainde Stengs niet mee vanwege een positieve test eerder in de week. De vijfvoudig Oranje-international was de enige AZ-speler die ontbrak op het trainingsveld. Trainer Pascal Janssen kon verder over alle andere spelers beschikken.



AZ werd in oktober getroffen door een corona-uitbraak in de selectie, toen in totaal vijftien spelers positief testten op het virus. Het ging destijds met name om reservespelers, waardoor de ploeg niet per se met een B-keuze moest aantreden in de eredivisie en Europa League.



AZ staat derde in de stand neemt het morgenavond om 20.00 uur in Venlo op tegen VVV.