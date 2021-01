Stengs weet dat het voor AZ lastig wordt: ‘Als je mee wil doen, moet je wel dichtbij staan’

Door Nik Kok



Calvin Stengs kijkt uit naar de toppduels van deze maand. Helemaal met de goede resultaten van AZ tegen Ajax, PSV en Feyenoord van vorig seizoen in het achterhoofd. Maar dan moet AZ qua punten wel bij die ploegen in de buurt blijven. ,,Als je mee wil doen moet je er wel dichtbij staan. Dat hebben we vorig seizoen afgedwongen, maar nu is het een groot gat en wordt het lastig om het te dichten", zegt de vleugelaanvaller.



AZ wordt nog steeds achtervolgd door de vijf gelijke spelen waarmee de club het seizoen begon. Net nu die achterstand enigszins is ingelopen hapert de ploeg weer. AZ staat nu vijfde met 28 punten. Het verschil met Feyenoord en Vitesse is vier punten, PSV heeft zes punten meer en Ajax al zeven.