Steun voor Go Ahead-keeper die kind verloor: ‘Ik leef intens met je mee’

Khalid Sinouh ziet zichzelf soms nóg terug in de knuffelregen, voorafgaand aan de wedstrijd RKC-Ajax in 2004. De pluche beesten waren bestemd voor zijn ploeggenoot Alfred Schreuder, wiens dochtertje Anouk in die tijd een oneerlijke strijd vocht tegen een dodelijke ziekte.