Steun voor Verbeek op werkvloer brokkelt steeds verder af

Toen zaterdag rond 22.30 uur de schade opgemaakt kon worden, bleef FC Twente de val naar de laatste plaats in elk geval nog bespaard. Het was het enige positieve dat te melden was na een voor de Enschedeërs desastreuze 27ste speelronde. Alsof het verlies van de avond ervoor in de derby bij Heracles nog niet pijnlijk genoeg was, pakten de nummers 14 (NAC) en vijftien Willem II (15) 24 uur later allebei verrassend de volle buit.

Volledig scherm Twente moet vrezen voor de nacompetitie of zelfs directe degradatie. Het gat met de veilige vijftiende plaats is al 8 punten. © AD

FC Twente, dat dit seizoen nog maar vier duels won, moet in de resterende zeven wedstrijden een kloof van acht punten dichten: een schier onmogelijke opdracht. Op Twitter ging tijdens het duel van Willem II tegen PSV onder supporters van Twente al het schema rond van de nacompetitie, in mei. In het restant van de competitie staat Twente voor de zware taak om de tweede rechtstreekse degradatie in de clubhistorie te voorkomen.

Analist

Gertjan Verbeek zag het onheil allemaal in de studio van FOX aan zich voorbijtrekken, want de trainer van FC Twente was in het programma De Eretribune zaterdag analist. Veel mensen vroegen zich af hoe gepast het is om als trainer van de nummer 17 op tv een mening over andere clubs te hebben. En dat ook nog eens een dag na de gevoelige nederlaag in Almelo, waar de aanwezige supporters van Twente de grootste vernedering sinds tijden ondergingen. Daar kwam bij dat op het moment van de uitzending Willem II speelde en dat is zaterdag de eerstvolgende tegenstander van Twente.

Volledig scherm Gertjan Verbeek als analyticus bij FOX Sports. © anp

Willem II acteerde tegen PSV voor het eerst onder leiding van een nieuwe trainersstaf en dan weet je dat er andere accenten worden gelegd. Verbeek kun je nooit betrappen op een gebrek aan werklust, maar het kwam op z'n zachtst gezegd vreemd over dat de trainer van FC Twente de voorkeur gaf aan een schnabbel boven een bezoek aan Tilburg. Bij zijn presentatie liet Verbeek echter al weten dat hij zich nooit de mond laat snoeren.

Kritiek

Verbeek werd door velen binnengehaald als de lang verwachte verlosser, maar van die reputatie is weinig over. Onder zijn leiding is FC Twente onder de streep beland en won het nog maar één keer. Verbeek werd op 29 oktober 2017 aangesteld en er is geen club in de eredivisie die sindsdien zo slecht presteert. Twente verloor al zeventien maal en dat is zelfs een keer vaker dan in 1983, toen het degradeerde.

Dit jaar sprokkelde de club nog maar twee punten bijeen. FC Twente zwalkt en mist elk greintje vertrouwen. Na de wedstrijd bij Heracles spatte de moedeloosheid bij alles en iedereen bij Twente van de gezichten.

Volledig scherm Verbeek met zijn assistent-trainer Jan de Jonge. © ANP Pro Shots

Chemie

Wat de situatie nog meer precair maakt, is dat de steun voor Verbeek op de werkvloer steeds verder afbrokkelt. De chemie tussen hem en zijn omgeving ontbreekt. Er is geen vertrouwen en geloof in elkaar. Off the record klagen spelers steen en been en in de staf borrelt van alle kanten de onvrede. Op zijn beurt verbaast Verbeek zich vanaf dag 1 al over de werkwijze, het gebrek aan leiding en de gebrekkige kwaliteit bij de club.

De eveneens fel bekritiseerde technisch directeur Jan van Halst zit in een lastig parket, want hij slachtofferde dit seizoen na acht duels René Hake en was vervolgens verantwoordelijk voor de aanstelling van Verbeek. Je kunt Verbeek zeker niet alles verwijten, want als er binnen een seizoen twee trainers in de problemen komen, dan zit het structureel fout binnen een club. Maar dat Verbeek een mismatch is met de huidige groep, wordt steeds meer duidelijk.

Vraagstuk

Van Halst heeft nu een akelig gecompliceerd vraagstuk op zijn bord liggen. In tijden van nood moet de trainer het houvast zijn, maar bij Twente is daar geen sprake van. Rustig blijven onder alle omstandigheden is soms een kwaliteit, maar er schuilt ook een groot gevaar als er niet snel een collectief gevoel ontstaat binnen de club. Maar wat is dan wel de oplossing? Van Halst zit vastgesnoerd in een web, omdat ook hij zal beseffen dat zijn geloofwaardigheid in het geding is. Daarmee is Twente een gevangene van zichzelf geworden.