Steven Berghuis haalt uit na beladen Klassieker: ‘Denk even een beetje na voor je wat zegt’

Er waren veel maatregelen getroffen om Berghuis en zijn ploeggenoten op een zo veilig mogelijke manier naar de Kuip te laten reizen. Ajax arriveerde in een onherkenbare bus bij de Kuip en in het stadion waren er netten opgehangen om te voorkomen dat er voorwerpen het veld op werd gegooid. Berghuis vond dat de supporters zich ondanks alle bedreigingen en berichten goed gedroegen. ,,Als je vandaag ziet in het stadion: prima. Fluiten, oké. Een paar spreekkoren, oké. Maar mensen worden zo opgehitst door de media. Dat heeft invloed op mijn familie.”

Beladen Klassieker

,,Ik begrijp dat de supporters van Feyenoord teleurgesteld zijn en dat is prima. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord die het verder ophitsen. Dat gaat vervolgens maar door via social media. Ik lees het zelf niet en zit niet op social media, maar kreeg wel van veel mensen bezorgde berichtjes. Zelfs van mijn nog enige levende oma, die vanmorgen stuurde dat ze bezorgd was. Waarom moet het allemaal in die bewoordingen? Denk een beetje na", doelt Berghuis op de berichtgeving.



Over zijn ontvangst door de Feyenoord-supporters: ,,Het was prima. Ze zijn ook teleurgesteld dat ik hier weg ben gegaan en die keuze heb gemaakt, dat mag ook. Die rivaliteit is prima. Heel veel mensen keken uit naar deze wedstrijd door mijn stap die ik heb gezet. Prachtig affiche, dat hoort erbij. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord en dan gaat het maar door, door, door.”