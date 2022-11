Steven Berghuis over spreekkoren aan adres Alfred Schreuder: ‘Op zulke momenten moet je ook een grote jongen zijn’

Na de tegengoal van Million Manhoef begon het gemopper in de Johan Cruijff Arena toe te nemen. 'Schreuder rot op', klonk er net als afgelopen zondag in de topper tegen PSV. Schreuder maakt zich er niet druk om en richt zich naar eigen zeggen op zijn ploeg. ,,Het is ook niet aan mij. Dit hoort bij de voetballerij en we weten hoe het kan gaan. Ik ben bezig met het team en vind dat ze een goede reactie hebben gegeven vandaag. Dat je deze wedstrijd alleen niet wint, is heel teleurstellend.”



,,De uitslag is absoluut niet goed", vervolgt Schreuder bij ESPN. ,,Maar de spelers hebben wel een drive laten zien. We zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Gelet op de kansen had het ook 8-2 kunnen worden. Maar het klopt dat we ook twee keer in de omschakeling worden geklopt. Dat gebeurt ons vaker. Dat moet echt beter. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar ik zou me best echt grote zorgen maken als we geen kansen hadden gekregen. Ik zag ook heel veel energie in de ploeg. Maar het zit ook niet mee.”

Lees ook PREMIUM Ajax niet meer op koers voor titelprolongatie, dat was met een hardleerse trainer een kwestie van tijd

Volledig scherm Alfred Schreuder. © ANP

Schrijnend

De Ajax-trainer was niet te spreken over het optreden van zijn verdedigers bij de 1-2. ,,In de eerste helft verliezen we knullig de bal en hadden we eerder naar Manhoef toe moeten stappen. Bij de tweede goal zijn we kwetsbaar en moeten we meer naar binnen zitten en mag niemand vrij staan. Dat is zeker niet goed en moeten we echt verbeteren. De tweede goal is schrijnend: vanuit mijn hoogtepunt hadden we een vrij duidelijke afspraak dat als we over links aanvallen, we de rechterkant moeten sluiten.”

Lees ook: Ajax niet meer op koers voor titelprolongatie, dat was met een hardleerse trainer een kwestie van tijd (Premium)

Schreuder vervolgt: ,,Ik denk niet dat de jongens het bewust doen, maar het is wel iets wat we snel op moeten pakken. We moeten verbeteren en minder tegengoals krijgen. Het heeft met bepaalde concentratie te maken en het oppakken van de taken. Dit team is volop in ontwikkeling en als ik het vergelijk met zondag zie ik voetballend al een flink verschil. Tactisch hadden we het echter beter moeten doen.”

Steven Berghuis Waar Schreuder aandacht vroeg voor de vele gemiste kansen, daar was Steven Berghuis een stuk kritischer over het optreden van Ajax. ,,Het moet over de hele linie een stuk beter als we onze ambities willen waarmaken en de titel willen pakken”, zei hij. ,,Het is gewoon weer balen”, zei Berghuis. ,,Maar het gehele spelbeeld was gewoon weer niet goed. Natuurlijk kregen we heel veel kansen, maar we geven ook veel weg.” Volledig scherm Steven Berghuis © ANP Million Manhoef kon twee keer het hele veld van Ajax oversteken. Geen speler van de thuisploeg legde hem iets in de weg. ,,Ik geloof dat hij bij die 1-2 vanaf zijn eigen strafschopgebied begon te rennen”, zei Berghuis. ,,Dat mag echt niet.” ,,Als Daley Blind links naar voren gaat, dan moet Jorge Sánchez volgens mij op zijn positie van rechtsback blijven staan”, vervolgde Berghuis. ,,We hadden in de slotfase zulke goede bedoelingen dat we ons zelf voorbij liepen. Begrijp me niet verkeerd hoor, ik heb mezelf ook wel eens beter zien spelen.” Berghuis hoorde best veel supporters van Ajax in spreekkoren aandringen op het vertrek van trainer Alfred Schreuder. ,,Op zulke momenten moet je ook een grote jongen zijn. Je zit bij Ajax, dan moet je winnen. Maar er zijn ook zoveel spelers vertrokken. Vorig seizoen waren alleen Remko Pasveer en ik nieuw. Dat zie je wel terug aan ons spel, maar dan nog moet het beter.”