Steven Berghuis twijfelde niet over Ajax: ‘Niet zomaar een stap, maar ik sta er helemaal achter’

,,Het voelt goed. Het moet allemaal nog wel even landen, maar dat is normaal denk ik. Het voelt heel goed en ik kijk er enorm naar uit", vertelt Berghuis op de website van Ajax. Daar krijgt hij ook de vraag waarom hij naar Ajax wilde en bijvoorbeeld niet naar het buitenland, wat een stuk minder gevoelig had gelegen. ,,Ik wilde graag een nieuwe uitdaging en toen Ajax concreet werd, ga je daar natuurlijk over nadenken. Toen kwam ik tot de conclusie dat het een goede stap zou zijn voor mij om een betere speler te worden en om mijn ambities waar te maken. Toen ik er steeds beter over na ging denken, kwam ik toch tot de conclusie dat ik hier helemaal voor wilde gaan en ik sta er ook helemaal achter.”