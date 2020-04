Stoppen amateurcompetities nog geen voorbeeld voor profvoetbal

In het amateurvoetbal worden geen kampioenen, promovendi en degradanten aangewezen. Het is ook niet zo dat die lijn dan per definitie ook zou gelden voor de profsector, zo laat de bond desgevraagd weten.

De KNVB werkt momenteel met drie scenario’s. Of de ere- en eerste divisie worden voor 30 juni uitgespeeld. Of dat gebeurt na 30 juni. In een derde scenario worden de competities niet uitgespeeld. De bond werkt in principe van scenario naar scenario en hoopt vandaag op meer duidelijk over de haalbaarheid van scenario 2. Daar is hulp van de UEFA en de FIFA bij nodig. Die bonden zouden regels moeten aanpassen om het voetbalseizoen te kunnen verlengen tot juli en/of augustus. En de geluiden zijn dat ze daartoe bereid zijn.



De UEFA komt vandaag naar verwachting met voorstellen tijdens een telefonische vergadering met zijn 55 aangesloten bonden. Ook de KNVB praat mee.