Straf Summerville bewust na mini-Klassieker tegen Ajax

De straf voor de rechterspits wordt over het weekeinde heen getild omdat zijn trainer Dirk Kuyt de volledig focus van zijn ploeg wil hebben op de mini-Klassieker op Varkenoord tegen Ajax. Summerville zal daar uiteraard morgen niet bij zijn.



Ook Giovanni van Bronckhorst bemoeide zich met de zaak. ,,Het heeft ons ook bereikt, dat is duidelijk’’, zegt de trainer. ,,Zoiets heeft impact. Niet alleen op de ploeg maar ook op de trainer. Ik heb er ook met Dirk Kuyt over gesproken. Die heeft volgens mij goed gereageerd door bijvoorbeeld met alle betrokkenen te praten. Het is nu aan de leiding om te bepalen hoe het verder gaat met dit conflict. De straf zal eerdaags bekend worden gemaakt. Dat is aan de clubleiding. Summerville is een talent in onze opleiding. Uiteindelijk is hij één van de jongens die bij het eerste elftal zou moeten komen. Hij kan een grote toekomst voor zich hebben. Mits hij er goed mee om gaat.’’