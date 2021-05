Strafwerk? Feyenoord kan er maar beter aan wennen

Grote opluchting in Tilburg: Holmén houdt Willem II in de eredivisie

16 mei Willem II heeft zich op de laatste speeldag van de eredivisie in veilige haven gespeeld. In een uiterst spannende wedstrijd won de ploeg van Zeljko Petrovic met 2-1 van Fortuna Sittard en dat was precies genoeg, ondanks een 0-4 zege van FC Emmen.