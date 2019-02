‘Straks ook spelers uit een 3D-printer’

Rafael van der Vaart zuchtte deze week eens diep en vertelde over zijn eerste wedstrijd bij FC Midtjylland. Ze kregen op de helft van de tegenstander een ingooi en hij dacht: die neem ik even snel, ik ben toch in de buurt. ,,Begonnen mijn medespelers en de trainer toch een partij te schreeuwen. Want dat was ab-so-luut niet de bedoeling. Er kwam een jongen speciaal naar de zijlijn. Die moest gooien, want hij was speciaal gescout als ingooispecialist. Dat werd een heel ritueel, met alle lange gasten uit het team die naar voren sjouwden.”



Van der Vaart vertelde ook over die keer bij Hamburger SV, toen hij terugkwam na een interlandweek met Oranje. ,,Zag ik in de kleedkamer allemaal bedrukte gezichten. Wacht maar, zeiden mijn teamgenoten, je merkt het zelf zo wel. Bleek er een nieuwe voedingsdeskundige te zijn. Die had een hele theorie dat het beter was om niet meer te eten vóór een inspanning. Zo werkten we die week toe naar de wedstrijd van zaterdag. Het was Bayern-uit. Wat denk je? 9-2 afgedroogd in München.”



Ja, het waren levendige discussies in het Van der Valk Hotel in Utrecht. De hoofden jeugdopleiding van de profclubs hadden er een tweedaags samenzijn. Met de KNVB erbij vergaderden ze over de toekomst van ons jeugdvoetbal, over kansen en bedreigingen. En er was een forum, waarbij Van der Vaart als gast aanschoof. Zeven stellingen kwamen ter tafel, waaronder deze: het spel evolueert, daarom moeten trends zoals datagebruik een plaats krijgen binnen de jeugdopleiding.