Stress in de staart met Freek Heerkens: ‘We denken echt dat we negen punten pakken met Willem II’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Freek Heerkens (32), vice-aanvoerder van hekkensluiter Willem II.

Freek, een griepje voorkwam dat je vorige week tegen PSV je 200ste wedstrijd speelde voor Willem II. Komt die huldiging morgen, wanneer jullie thuis tegen Heracles spelen, er dan eindelijk van?

,,Wat de club voor me in petto heeft, weet ik echt niet. Maar, inderdaad, ik denk dat ik er tegen Heracles weer bij kan zijn. Al hou ik nog een kleine slag om de arm.’’

Joris Mathijsen is weg, hoofdscout Gerard Wielaert gaat weg, Jordens Peters zwaait de scepter inmiddels bij Roda JC. Blijf jij, een van de laatste clubiconen die nog over is, wél gewoon in Tilburg?

,,Willem II heeft formeel mijn aflopende contract opgezegd. Wat de toekomst brengt, weet ik op dit moment dus nog niet. Maar dat maakt ook niet uit nu. Handhaving bereiken, dat is het enige wat telt op dit moment.’’

Bram van Polen, Zian Flemming, Bart Vriends en Michiel Kramer; ze geven allemaal aan vol vertrouwen te zijn dat hun clubs PEC, Fortuna, Sparta en RKC in de eredivisie blijven. Jij gaat vast zeggen dat je het somber inziet voor Willem II?

,,Nee, integendeel. Ook bij ons leeft het geloof dat we het gaan redden. Dat móét ook, denk ik, in de situatie waarin we zitten. Als je er zelf al geen geloof meer in hebt... Bovendien, ons geloof is ook wel ergens op gestoeld. We denken echt dat we uit de komende drie duels (na Heracles volgen Cambuur-uit en FC Utrecht-thuis) negen punten kunnen pakken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoeveel heb je er nog nodig om in de eredivisie te blijven, denk je?

,,Poeh. Gezien ons mindere doelsaldo zullen we in elk geval een punt meer moeten halen dan Sparta en PEC. Ach, laten we gewoon inzetten op negen. Dan zijn we er zeker.’’

De stemming is nog opperbest in huize Heerkens?

,,Zeker. Het is niet voor het eerst, hè, dat ik met Willem II tegen degradatie vecht. Ik ben heel optimistisch over onze kansen. Ook tegen PSV lieten we zondag weer zien dat we gewoon een prima ploeg hebben. We hebben in Eindhoven echt de mogelijkheden gehad om een punt of meer mee te nemen.’’

Maar ja, die vermaledijde VAR, hè.

,,Ja, heel wrang dat je op zo’n manier een doelpunt tegen krijgt. Dat doelpunt van PSV had natuurlijk afgekeurd moeten worden vanwege buitenspel. Maar goed, laten we ons nu maar richten op Heracles-thuis.’’

Wat kunnen we noteren op de voetbaltoto? Een 1’tje, 2’je of 3’tje?

,,Ik zou een 1’tje doen.’’