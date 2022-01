Stunt in de maak? Ajax en Mo Ihattaren in gesprek over transfer

Ihattaren leek op weg naar FC Utrecht , totdat Ajax de interesse liet doorsijpelen en trainer Ten Hag met het afgegleden talent in gesprek ging. Daarop werd Utrecht in de wacht gezet.

Inmiddels is duidelijk dat Ihattaren het seizoen vrijwel zeker zal afmaken in Amsterdam. Daar werkt hij in het Olympisch Stadion met Gerald Vanenburg, techniektrainer bij Ajax, aan zijn fysieke gesteldheid. Die laat flink te wensen over nu het talent in de zomer van PSV naar Juventus verkaste, maar er snel de brui aan gaf toen hij aan Sampdoria werd uitgeleend. Hij keerde terug naar Nederland, zonder een duel in Italië te hebben gespeeld.