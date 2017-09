Sturing na blamage tegen Swift: 'Een schandalige vertoning'

Heerenveen verslaat voor tweede keer in vijf dagen Excelsior

22:01 SC Heerenveen heeft voor de tweede keer in vijf dagen in Rotterdam gewonnen van Excelsior. De Friese ploeg zegevierde in de bekerwedstrijd met 1-2. Afgelopen zaterdag eindigde het competitieduel op Woudestein eveneens in 1-2.