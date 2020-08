Suárez terug naar Ajax? ‘We hebben Traoré en Brobbey al’ zegt De Ajacied

Kom, dacht ik gisteravond drie minuten over zessen. Even mijn vriend De Ajacied bellen. Wat zou hij ervan vinden als...



,,SUÁREZ TERUG NAAR AJAX?!’’



Een stilte. Ontsteltenis. Dan een verontrustend gekerm. En De Ajacied kermt niet vaak. De laatste keer moet in de blessuretijd van Ajax - Spurs zijn geweest, maar daar was ik niet bij.



Hij vraagt hoe zeker het is, dat van Suárez. Het is nog maar een gerucht, antwoord ik. Een vloek. ,,Waarom? We hebben Tadic.’'