Super Januari gaat een duidelijke schifting opleveren, na spektakelstuk tussen Ajax en PSV

Ajax en PSV trappen spectaculair (3-3) af en aan het eind van de maand blijkt waarom. De nummers 1 en 2 hebben in januari het gat naar de overige titelkandidaten vergroot. Wat volgt is een nek-aan-nek-race om het kampioenschap tussen de clubs die bovendien nog de nodige Europese obstakels te verwerken krijgen ook.

Het is niet de enige schifting die plaatsheeft in de maand van de toppers. Ook voor Frank de Boer heeft januari een verhelderende werking. Om Ryan Gravenberch, die in twee van de drie krakers trefzeker is voor Ajax, kan de bondscoach niet meer heen. Ook Mo Ihattaren en Cody Gakpo begeven zich met volwassen optredens in de richting van de incheckbalie.