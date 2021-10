Supporters ADO Den Haag leggen wedstrijd tijdelijk stil met protest: 'KNVB maffia!’

Podcast | ‘Ik zou Onana in z’n sop gaar laten koken’

7 oktober Er is weer genoeg nieuws te bespreken in de AD Voetbalpodcast. Niet alleen over het Nederlands elftal, maar ook over de carrière van Maarten Stekelenburg en wat Ajax nu moet doen. Deze aflevering praat presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Sjoerd Mossou.